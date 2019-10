Maltempo, codice giallo in Lunigiana

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Possibili forti temporali per l pomeriggio di domenica 20 ottobre nella provincia di Massa Carrara, soprattutto in Lunigiana. La Sala operativa della Protezione civile ha emesso un codice giallo dalle ore 15 alla mezzanotte.

In particolare domenica previste deboli piogge sparse sul nord-ovest, più frequenti e insistenti dal pomeriggio, quando tenderanno a divenire moderate. Dal tardo pomeriggio i fenomeni potranno assumere anche carattere temporalesco sulla Lunigiana.

Possibili colpi di vento e grandinate.