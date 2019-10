Fiorentina: Montella, Brescia pericoloso

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - "Quella contro il Brescia sarà una partita molto intensa nella quale può aver giovato anche essersi riposati. E' una squadra molto pericolosa che dispone di due giocatori sopra la media e i calciatori lo sanno che è una partita complicatissima". Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, presenta così la gara esterna di lunedì contro Balotelli e compagni. Il tecnico, in conferenza stampa, ha risposto anche ai giornalisti che gli chiedevano della situazione di Chiesa. "Federico sta bene ha ripreso, si sta allenando e ovviamente lo sto valutando. Forse non è libero al 100%: domani avrò qualche chiarezza in più". Poi per quanto riguarda il futuro del talento viola l'allenatore ha risposto: "Siamo felici sia rimasto, lui sa che per fare l'ultimo step ha bisogno di colmare quelle poche lacune che ha. Secondo me lui non si chiede del prossimo anno, alla fine della stagione mancano sette mesi. Se fossi suo fratello gli consiglierei di restare".