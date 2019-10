Treni, Toscana, +320mila passeggeri 2019

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Oltre 320mila persone in più sui treni regionali in Toscana nei primi nove mesi del 2019, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Circa 120mila in più (+2,15%) a settembre 2019 rispetto a settembre 2018.

Inoltre, riporta un comunicato di Fs, cresce anche la puntualità percepita dai viaggiatori: il 91% dei treni arriva entro i cinque minuti. La nota evidenzia i principali numeri dei primi nove mesi del 2019 per il trasporto ferroviario regionale e metropolitano di Trenitalia. A ciò si aggiunge una crescita costante della customer satisfaction: 90 viaggiatori su 100 sono soddisfatti del viaggio nel suo complesso (90,5%), un punto percentuale in più rispetto a settembre 2018. Sempre in Toscana l'ultima indagine demoscopica, commissionata da Trenitalia a una società esterna, registra risultati in aumento anche per tutti gli altri indicatori: pulizia (69,7%, +3,1), comfort (88% di gradimento, +0,3), puntualità (84,3%, +1,4), permanenza a bordo (91,9%, +0,3), informazioni a bordo treno (84,2%, +0,4).