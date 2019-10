Commisso celebra esordio A di Antognoni

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - La Fiorentina ha celebrato sui propri canali social l'anniversario dell'esordio in serie A del suo campione più amato, Giancarlo Antognoni, attuale direttore tecnico e club manager viola: dal 15 ottobre 1972 a Verona contro l'Hellas sono trascorsi 47 anni. Un anniversario festeggiato anche da Rocco Commisso che dagli Usa, sui profili social del club, ha commentato: "Dal quel giorno i tifosi viola hanno avuto la fortuna di vedere 'L'Unico 10' rappresentare i nostri colori in Italia e nel mondo con la sua inimitabile classe ed eleganza. Tanti auguri Giancarlo per questa straordinaria ricorrenza". In un intervista Antognoni ha ricordato: "Liedholm mi aveva annunciato tre giorni prima che avrei giocato al posto di De Sisti quindi ero preparato.

Vincemmo 2-1 ed ero emozionato. Fui definito 'Il ragazzo che guardava le stelle': il radiocronista aveva già intuito le mie doti principali, visione di gioco e tecnica".