Carceri: Toscana, sciopero fame garante

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Nuovo sciopero della fame per accendere i riflettori sulla situazione delle carceri toscane.

Lo ha annunciato in Consiglio regionale il garante dei detenuti della Toscana Franco Corleone. "Sono stufo di ripetere le stesse cose", e questa è "una ragione in più per iniziare domani un nuovo digiuno". Corleone già nei mesi scorsi aveva digiunato per cercare di ottenere risultati concreti volti a migliorare le condizioni di vita dei detenuti nelle carceri toscane.

"In luglio - ha ricordato - ho fatto un breve digiuno, ponendo alcune questioni irrisolte: quella del teatro a Volterra, la decisione di costruire il carcere femminile al Gozzini di Firenze come struttura autonoma e sperimentale, il problema della seconda cucina a Sollicciano, la cucina all'alta sicurezza a Livorno, e anche il problema dei bagni a vista a Pisa nella sezione femminile. Su questi punti avevo chiesto risposte".