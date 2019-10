Stadio:da Comune importanti passi avanti

(ANSA) - FIRENZE, 14 OTT - ''Il Comune di Firenze e il sindaco Nardella hanno fatto un importante passo in avanti per permettere a chi, come noi della Fiorentina vuole investire sul territorio, di avere certezze e iter chiari e più snelli.

Iniziano a vedersi concrete possibilità per realizzare un'opera importante come potrà essere il nuovo stadio della Fiorentina''.

E' il commento del proprietario viola Rocco Commisso dopo aver appreso dell'annuncio del primo cittadino di Nardella di voler realizzare in 48 mesi e dell'approvazione all'unanimità da parte della giunta comunale della delibera che mette in vendita i terreni occupati dal centro alimentare polivalente Mercafir, nella zona nord del capoluogo toscano. ''Si tratta di notizie che apprendiamo con grande favore - ha aggiunto attraverso i canali ufficiali del club, il magnate italo-americano - Continueremo il nostro dialogo e gli incontri con il Comune e i rispettivi team di lavoro cosicché si possa procedere in maniera spedita''.