Siria: bloccato ingresso Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - Per protestare contro l'attacco della Turchia, giovani appartenenti allo Iam (Iniziativa autonoma metropolitana) hanno 'occupato' l'ingresso degli Uffizi a Firenze, mettendosi a sedere davanti alla porta, sotto il porticato del museo. "Uffizi bloccati per chiedere la fine dell'attacco turco alla Siria del nord", scrivono in una nota.

"Siamo qui per pretendere che Ue e comunità internazionale fermino il massacro portato avanti dalla Turchia. Oggi a Firenze i turisti che vengono da ogni parte del mondo non potranno ammirare la Venere di Botticelli e i tesori del Rinascimento degli Uffizi". La protesta è poi terminata senza problemi di ordine pubblico e i visitatori sono potuti entrare da un ingresso secondario.