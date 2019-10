False attestazioni graduatorie scuola

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - La guardia di finanza ha denunciato 16 persone nell'ambito di un'inchiesta su false attestazioni presentate per 'scalare' le graduatorie del personale scolastico Ata di III fascia - collaboratori e assistenti amministrativi e tecnici - e ottenere incarichi di supplenza in istituti della provincia di Arezzo. I reati contestati a vario titolo sono truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico.

Quantificato poi un danno all'Erario di oltre 100mila euro, sulla base delle retribuzioni illecite percepite.

Gli accertamenti sulle graduatorie, condotti dalla gdf di Arezzo, sono partiti a inizio anno dopo "aver constatato - spiega una nota delle fiamme gialle - un anomalo trend positivo di domande presentate nella provincia di Arezzo, da parte di candidati provenienti da altre aree geografiche, principalmente del Sud Italia". Le indagini si sono incentrate su circa 40 persone, "accertando che, in 2 casi su 3, le domande di inserimento o di conferma dei titoli 'autodichiarati', erano viziate da dati falsi".