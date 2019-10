Scontro auto tir, un morto

(ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 11 OTT - Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in serata sull'Aurelia, all'altezza del bivio del Chiarone a Capalbio (Grosseto). Nell'incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte tre auto e un tir. La statale Aurelia è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 125.