Morta 40enne investita bus a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - È deceduta la notte scorsa all'ospedale di Careggi, dove era ricoverata in terapia intensiva, la 40enne investita il 9 ottobre scorso da un bus di linea a Firenze, in via Gianpaolo Orsini.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, la donna, una cittadina Usa, stava attraversando sulle strisce, quando è stata urtata dal pullman.