Camion a fuoco, disagi traffico Fi-Pi-Li

(ANSA) - PISA, 11 OTT - Un camion è andato a fuoco nelle prime ore del mattino sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno nel tratto tra Pontedera e Montopoli, nel Pisano, all'interno della galleria Belvedere, in direzione Firenze. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale: il tratto interessato è stato chiuso al traffico per essere poi parzialmente riaperto. Nessun ferito nell'incidente che ha coinvolto un mezzo pesante adibito alla raccolta del vetro, privo di carico. Fortemente rallentato il traffico verso Firenze e alcuni problemi anche in direzione opposta a causa di curiosi: si è verificato pure un tamponamento. Ancora chiuso l'ingresso in superstrada da Pontedera in direzione di Firenze. Effettuate anche verifiche statiche della galleria.