Siria,padre Orsetti,temeva abbandono Usa

(ANSA) - FIRENZE, 9 OTT - "La priorità è fermare questo attacco ai curdi e poi è necessario trovare una soluzione pacifica per questa zona del Medio Oriente". Lo chiede Alessandro Orsetti, padre del 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, ucciso negli scontri in Siria con l'Isis, commentando i primi attacchi delle forze armate turche al confine tra Siria e Iraq per impedire alle forze curde di rafforzarsi nella Siria nord-orientale. "Lorenzo a suo tempo - ha detto Orsetti - paventava questo rischio, ovvero che gli americani abbandonassero a se stessi i curdi. Questa cosa si è concretizzata, non ci possiamo aspettare dall'America con l'attuale amministrazione un coinvolgimento per una causa come quella curda". E' stata indetta per domani a Firenze, dalla sigla 'Assemblea fiorentina per il Kurdistan', una manifestazione contro l'offensiva turca nel Nord della Siria ricordando anche Lorenzo Orsetti. Il corteo partirà alle ore 18 in piazza Santa Maria Novella per poi raggiungere il consolato Usa sul lungarno.