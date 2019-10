Malori in classe, sei in ospedale

(ANSA) - LIVORNO, 9 OTT - Sei studentesse di un istituto magistrale a Livorno sono state accompagnate in pronto soccorso, in ambulanza, dopo aver accusato arrossamento e prurito agli occhi e irritazione alle vie respiratorie mentre si trovavano in aula a scuola.

Le studentesse, che sarebbero tutte minori, hanno raccontato ai medici di aver accusato sintomi allergici una volta entrate in un'aula. Come spiegato poi dalla Asl, sono state tutte dimesse. Accertamenti sono in corso per risalire alle cause dei malori.