Leonardo: museo riscopre moto perpetuo

(ANSA) - FIRENZE, 9 OTT - Gli studi di Leonardo sul moto perpetuo delle sfere celesti sono al centro di una mostra in programma al museo Galileo di Firenze da domani al 12 gennaio. La rassegna dal titolo 'Leonardo da Vinci e il moto perpetuo' propone una galleria dei disegni di Leonardo e dei principali protagonisti delle ricerche sul moto perpetuo, affiancata dai modelli dei dispositivi e da filmati che ne illustrano il presunto funzionamento. Elemento di novità, spiega una nota, è la sezione dedicata alla realtà aumentata: grazie a questa tecnologia rivoluzionaria, i visitatori potranno interagire con l'ambiente circostante, visualizzando come se fossero reali le macchine a moto perpetuo concepite da Leonardo e dagli altri ingegneri e scienziati. Chi lo desidera, potrà cimentarsi con gioco didattico, dedicato ai principi fisici in base ai quali si ritenne a lungo che il moto perpetuo fosse possibile.