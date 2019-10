Investita da bus a Firenze, grave 40enne

(ANSA) - FIRENZE, 09 OTT - Una 40enne è stata investita da un bus di linea questa mattina mentre attraversava la strada a Firenze in via Giampaolo Orsini. La donna, soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti anche con un'automedica, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Careggi per le gravi lesioni riportate. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia municipale.