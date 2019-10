In auto 8 kg piante marijuana, 4 arresti

(ANSA) - AREZZO, 8 OTT - Stavano trasportando nella loro auto alcuni sacchi pieni di piante di marijuana, per questo quattro uomini, tra i 30 e i 37 anni, di nazionalità cinese, sono stati arrestati dalla polizia stradale. E' accaduto lo scorso sabato sull'A1, quando una pattuglia della sottosezione di Battifolle all'interno dell'area di parcheggio Romita est, lungo la carreggiata nord del Valdarno, ha notato entrare un'auto con quattro persone a bordo che, anziché fermarsi, sono andati via. La manovra ha insospettito gli agenti che hanno così bloccato il mezzo nel cui bagagliaio sono stati trovati i sacchi di piante, per un totale di circa otto kg, sradicate per essere poi essiccate e trarne la droga da piazzare sul mercato. Oltre alle piante i poliziotti hanno recuperato anche quasi 10 grammi della stessa sostanza, già pronta da spacciare. La polstrada, che ha sequestrato la droga e l'auto, ha arrestato i quattro che sono stati portati nel carcere di Arezzo in attesa del processo.