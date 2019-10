Va cercare funghi, trova 371 grammi coca

(ANSA) - LUCCA, 7 OTT - Di ritorno da una raccolta di funghi ha notato un involucro nella boscaglia, adagiato in un piccolo avvallamento nel terreno, contenente una sostanza bianca rivelatasi poi essere cocaina per un peso complessivo di 371 grammi. E' accaduto a un poliziotto andato a cercare funghi, sabato scorso nei boschi intorno a Montecarlo (Lucca).

L'agente, insospettito dal contenuto dell'involucro, ha deciso di portarlo alla polizia scientifica per farlo analizzare. Gli esami hanno poi svelato che si trattava di droga. Lo stupefacente è stato sequestrato.