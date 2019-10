Precipita in canale a Pisa, soccorso vvf

(ANSA) - PISA, 7 OTT - I vigili del fuoco, con l'ausilio di personale del nucleo speleo alpino fluviale (Saf), sono intervenuti la notte scorsa intorno alle una nel centro di Pisa, in piazza don Minzoni dietro il giardino Scotto, per soccorrere un uomo precipitato da un'altezza di circa 6 metri: caduto, per cause in corso d'accertamento, da una spalletta, è finito in uno scannafosso.

I pompieri, utilizzando le tecniche Saf, hanno recuperato l'uomo, affidandolo poi al personale sanitario del 118.