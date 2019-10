Tex in Chianti con mostra di D'Agata

(ANSA) - SAN DONATO IN POGGIO (FIRENZE), 6 OTT - Tex arriva in Chianti con la personale di Fabio D'Agata, disegnatore di casa Bonelli e autore delle illustrazioni del celebre eroe western a fumetti che saranno pubblicate nel 2021.

'Fra la via del Chianti ed il West' il titolo della mostra, ospitata fino all'1 dicembre a Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio, nel comune di Barberino Tavarnelle (Firenze).

A D'Agata, "new entry in casa Bonelli", spiegano gli organizzatori, è stata affidata la realizzazione della nuova storia di Tex Magazine che uscirà nel 2021. Alcune delle tavole inedite della nuova pubblicazione, insieme ad una quarantina di lavori realizzati negli ultimi 3 anni, saranno esposti nella mostra a Palazzo Malaspina.