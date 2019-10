Allarme per finta bomba a Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 6 OTT - Allarme per un finto pacco bomba nella tarda serata di ieri nel centro storico di Pisa. Un involucro dal quale fuoriuscivano presunti fili elettrici è stato lasciato sotto le finestre di un convitto femminile, a poca distanza dalla centralissima piazza dei Cavalieri, intorno alle 22.30 e fatto brillare dagli artificieri della polizia circa un'ora dopo quando l'edificio era stato completamente e precauzionalmente evacuato. Sull'accaduto indaga la Digos che non esclude si sia trattato di una goliardata.

Fino a notte fonda tutta l'area interessata, in una zona tra le più frequentate della movida pisana, è stata transennata e presidiata da polizia e carabinieri per consentire agli artificieri di operare senza intralci e in perfetta sicurezza.

L'area è coperta da telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso un individuo posizionare il pacco sotto una finestra, ma secondo quanto si è appreso la persona filmata non sarebbe facilmente riconoscibile a causa del buio.