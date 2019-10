Vaccini, Asl, oltre 1150 bimbi mai fatti

(ANSA) - FIRENZE, 5 OTT - Sono oltre 1150 i bambini che non hanno mai fatto un vaccino nei territori dell'Asl Toscana Centro. Lo rende noto l'Asl in base ai dati rilevati dall'igiene pubblica del Dipartimento della prevenzione. Secondo l'Azienda "per questi bambini, che rappresentano circa il 2,5% dei nati tra il 2014 e il 2017 (45.503) la prevenzione dalle malattia infettive è tornata indietro di oltre due secoli, prima della scoperta del primo vaccino (vaiolo nel 1798)". A livello territoriale, nel Fiorentino gli inadempienti sono 315 a Firenze, 50 nel Mugello, 160 nell'area nord-ovest e 152 nella sud est 152, mentre a Empoli sono 107. A Prato i bambini non vaccinati sono 161, mentre a Pistoia 137, e 69 in Valdinievole.

"I dati mostrano comunque che sembra invertita la tendenza al calo generalizzato delle vaccinazioni e ciò significa che la legge sull'obbligo vaccinale sta producendo qualche effetto positivo. Si rileva infatti che i bambini nati dal 2016 in poi si vaccinano un po' di più, rispetto a quelli nati negli precedenti".