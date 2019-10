Picchia moglie e figlie, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 5 OTT - Da anni maltrattava e picchiava la moglie e le due figlie 20enni, anche mentre una di loro era incinta. Un 56enne fiorentino è stato per questo arrestato ieri sera dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip di Firenze Anna Liguori), è scaturito da un'indagine dei carabinieri dalla quale è emerso che le percosse e i maltrattamenti andavano avanti dal 2017. In più occasioni il 56enne avrebbe anche utilizzato un coltello e altre armi improprie per minacciare le donne.