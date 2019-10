Huppert è Maria Stuarda a Pergola

(ANSA) - FIRENZE, 5 OTT - Isabelle Huppert è Maria Stuarda in 'Mary Said What She Said', monologo diretto da Robert Wilson e con musiche originali di Ludovico Einaudi, in scena dall'11 al 13 ottobre al Teatro della Pergola di Firenze. Lo spettacolo, in francese con sovratitoli in italiano, è una coproduzione tra Pergola e Theatre de la Ville di Parigi, ed è un'esclusiva per l'Italia.

La vita e i tormenti, tra gloria, prigione e omicidi, della regina che ha combattuto le forze della storia per controllare il suo destino, rappresentano il terzo incontro artistico tra Huppert e Wilson dopo Orlando di V.Woolf, replicato dall'89 al 2009, e Quartett di Heiner Müller. Huppert ha già incontrato a teatro Maria Stuarda: nel dramma di Schiller al Royal National Theatre di Londra nel 1996. In 'Mary Said What She Said' è sola in scena, guidata da Wilson in un vortice di immagini che restituiscono una regina che ha combattuto per controllare il suo destino e che il giorno prima della sua esecuzione lotta ancora, cercando la giustizia divina.