Accoltellato a Livorno, fermato un uomo

(ANSA) - LIVORNO, 5 OTT - Un albanese di 32 anni è stato ferito gravemente da alcune coltellate all'addome inferte da un 25enne, anch'egli di origini albanesi ma nato in Italia, al culmine di una violenta lite scoppiata questa notte a Livorno, in piazza Cavour, per motivi ancora al vaglio della polizia. Il ferito trasportato al pronto soccorso in codice rosso è stato operato d'urgenza e si trova ora ricoverato in prognosi riservata. L'autore dell'accoltellamento è stato invece rintracciato e fermato poco dopo dalla polizia e trasferito in questura.