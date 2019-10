Sindaco Firenze accende lampada Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 OTT - "Con questo simbolico gesto esprimiamo l'amore che tutti gli italiani hanno per te.

Vigila Francesco sul nostro popolo, veglia sulle sorti dell'Italia, guarda con benevolenza la nostra Toscana, benedici i lavoratori, dona loro prosperità e pace": il sindaco di Firenze, Dario Nardella, lo ha detto ad Assisi durante l'accensione della lampada votiva che arde sulla tomba di San Francesco.

In occasione della festa del Poverello Patrono d'Italia, quest'anno infatti ad offrire l'olio che alimenta la fiamma è stata la Toscana, a nome dell'Italia intera.

Sono presenti ad Assisi oltre 4 mila pellegrini e 50 sindaci giunti dalla regione.

Per un intero anno la Lampada arderà con l'olio offerto. La suggestiva cerimonia si ripete dal 4 ottobre 1939. (ANSA).