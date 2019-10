Sequestrati 2.500 giocattoli a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 4 OTT - Un maxi sequestro di giocattoli e prodotti non conformi a Livorno, senza la marcatura Ce e senza le avvertenze e le istruzioni di sicurezza in lingua italiana, è stato effettuato dalla guardia di finanza in un grande emporio gestito da cinesi. Si tratta di 2.500 giocattoli e 1.200 ulteriori prodotti, tra cui articoli per la cura della persona, esposti sugli scaffali del punto vendita di una catena di franchising europea. Il rappresentante della società coinvolta è stato segnalato alle Camere di commercio di Brescia, dove c'è una sede della catena, e Livorno per violazioni al codice del consumo e in materia di sicurezza dei giocattoli, normative per le quali sono previste sanzioni fino a 25mila euro, più la confisca e la distruzione dei prodotti potenzialmente dannosi per la salute delle persone e dei bambini. Ad accorgersi delle irregolarità sono stati gli stessi militari durante un controllo. Sono 3.700 i pezzi complessivamente sequestrati per un valore di mercato di 16mila euro.