S.Francesco, Nardella accende lampada

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 OTT - "Con questo simbolico gesto esprimiamo l'amore che tutti gli italiani hanno per te.

Vigila Francesco sul nostro popolo, veglia sulle sorti dell'Italia, guarda con benevolenza la nostra Toscana, benedici i lavoratori". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella ad Assisi (Perugia) durante l'accensione della lampada votiva sulla tomba di San Francesco in occasione della festa del Patrono d'Italia. Quest'anno ad offrire l'olio che alimenta la fiamma è stata la Toscana. "Francesco ci insegna il richiamo alla minorità, al farsi piccolo per riconoscere la presenza di Dio": è uno dei passaggi dell'omelia pronunciata dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. Per il presidente della Toscana Enrico Rossi, "essere la regione chiamata a partecipare a questa cerimonia così ricca di significato ci riempie di orgoglio ma ci carica di responsabilità. Seguendo l'esempio di Francesco serve anche oggi un cambiamento radicale per non continuare a distruggere la nostra 'casa comune'".