Estorce denaro a parroco, denunciato

(ANSA) - SIENA, 4 OTT - Ha chiesto e ottenuto più volte soldi da un anziano parroco di Siena che si era lasciato commuovere dal suo racconto ma quando la disponibilità del sacerdote è diminuita, a fronte dell'aumento delle richieste di denaro, ha iniziato a minacciare il prelato. Per questo un 42enne kosovaro residente nel Senese, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati di matrice predatoria, è stato denunciato per estorsione dai carabinieri. Non erano grandi cifre, fanno sapere i militari, ma la vittima cominciava a soffrire, sino a quando, convinto da una suora con la quale si era sfogato, il prete non ha deciso di andare dai carabinieri e raccontare la storia. Tre militari, a quel punto, al termine della successiva messa, si sono nascosti in sagrestia e, non appena l'estorsore ha chiesto denaro, proferendo chiare minacce, sono intervenuti. Il 42enne è stato denunciato per estorsione continuata.