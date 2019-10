Eroica,8000 su strade bianche del Senese

(ANSA) - GAIOLE IN CHIANTI (SIENA), 4 OTT - Saranno circa 8000, provenienti da circa 60 Paesi, domenica mattina a partire da Gaiole in Chianti (Siena) per la 23/a edizione de L'Eroica, kermesse che dà appuntamento la prima domenica di ottobre a collezionisti e appassionati di ciclismo. Un fiume di ciclisti che, partendo da Gaiole in Chianti, - i più temerari anche alle 4.30 del mattino - si dividerà presto nei cinque percorsi messi a disposizione dell'organizzazione per offrire le cartoline più belle della provincia di Siena, dal Chianti alla Val d'Orcia.

Oggi a Gaiole si montano i banchetti con le maglie, i pezzi di ricambio, le biciclette eroiche, i libri, le foto del ciclismo senza tempo. Veri e propri piccoli tesori, frutto della passione di tanti collezionisti in arrivo da tutto il mondo.