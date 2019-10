Auto, Zanardi, non devo fare sciocchezze

(ANSA) - FIRENZE, 4 OTT - "Il piacere di guidare sulla pista più bella del mondo è mediato dalla paura di fare errori e sciocchezze in un momento che per me è ancora di apprendistato perché è da più di un anno che non salgo su una macchina da corsa". Alex Zanardi (Bmw M6 Gt3), presente all'autodromo del Mugello per partecipare all'ultima gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance, ha spiegato il suo approccio alle due sessioni di prove libere che ha condiviso insieme ai suoi compagni di team e leader della classifica tricolore Stefano Comandini e Erik Johansson. Il campione bolognese che è apparso concentrato fin da oggi per non commettere errori che potrebbero compromettere la gara dei compagni. "Avevo detto che mi sarebbe bastato schiacciare un interruttore nella mia testa per riprendere confidenza con la vettura, ma evidentemente quell'interruttore al momento è un po' arrugginito. Ci metteremo un po' di lubrificante e poi andrà sicuramente meglio, anche se però non mi sembra di essere andato poi così male".