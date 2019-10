Fotografia: viaggio tra volti dell'Iran

(ANSA) - FIRENZE, 3 OTT - 'Donne in farsi. Viaggio tra i volti dell'Iran': questo il titolo della mostra fotografica che propone 40 scatti di Rory Cappelli e Lea Codognato.

L'esposizione, che sarà inaugurata in occasione del festival L'Eredità delle Donne, è ospitata dal 4 al 31 ottobre alla nuova Crumb Gallery di Firenze, lo spazio in via San Gallo, diretto da Emanuela Mollica, interamente dedicato all'arte e alla fotografia delle donne.