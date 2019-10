Auto: Zanardi al Mugello per gara Gt

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 3 OTT - Tutto è pronto per il ritorno di Alex Zanardi in pista, nel Campionato italiano Gran turismo Endurance, a partire da domani all'autodromo del Mugello, dove ha già girato la settimana scorsa in un test per prendere confidenza con la Bmw M6 GT3, che piloterà in coppia con Stefano Comandini ed Erik Johansson. Zanardi non dovrà guidare con le protesi, dato che la vettura è stata appositamente modificata con comandi speciali. Potrà frenare con le mani. Inoltre, altra particolarità tecnica, il volante personalizzato per lui verrà inserito dai meccanici del team solo al cambio pilota mentre i suoi compagni continueranno a utilizzare la vettura in configurazione standard. Zanardi dividerà la macchina con Comandini e Johansson, cioè i leader della classifica provvisoria del campionato davanti al trio Postiglione-Mul-Frassineti (Lamborghini Huracan) e a Stefano Gai (Ferrari 488).