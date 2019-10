Export: Toscana +17,9% semestre 2019

(ANSA) - FIRENZE, 2 OTT - Nel primo semestre del 2019, la Toscana ha esportato beni per 21,1 miliardi di euro, in crescita del 17,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nella prima metà dell'anno la Toscana ha pesato l'8,9% sul totale dell'export italiano posizionandosi così quinta tra le regioni.

I dati emergono dal rapporto Export di Sace Simest (gruppo Cassa depositi e prestiti) presentato oggi nel corso di un evento a Firenze a cui hanno partecipato anche rappresentanti di Dedalus Italia, Lucart e Seco.

A esportare di più sono tessile e abbigliamento, seguiti da meccanica strumentale e prodotti in metallo che stanno crescendo oltre il 20%. Per quanto riguarda i mercati di sbocco, cresce la domanda di prodotti toscani da parte di Svizzera, (+101%), Francia (+3,6%), Usa (8,4%), Germania (7%) e Regno Unito (27,5%).