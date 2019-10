Toscana, in arrivo piogge e temporali

(ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - Codice giallo su tutta la Toscana dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 ottobre, per piogge e temporali anche forti. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale in seguito al graduale calo di pressione causato dall'avvicinamento di una perturbazione. Domani sarà maltempo su tutta la regione, in particolare nella prima parte della giornata.

Durante la notte ci saranno precipitazioni sulle province di nord-ovest e costa, anche a carattere di rovescio o temporale con occasionali colpi di vento e grandinate. Dalla mattina graduale trasferimento al resto della Toscana. Miglioramento in serata.