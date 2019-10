Operai azienda di Massa occupano Aurelia

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 1 OTT - Operai della Sanac di Massa (Massa Carrara), industria di prodotti refrattari per la siderurgia, hanno occupato stamani l'Aurelia circa un'ora con un sit in per chiedere al governo un tavolo istituzionale che scongiuri la chiusura dello stabilimento. A Massa lavorano per Sanac 120 operai a rischio di licenziamento. Il blocco dell'Aurelia ha creato disagi alla circolazione e non era previsto rispetto a una manifestazione a cui hanno partecipato centinaia di cittadini, operai e istituzioni. Il corteo era partito dalla fabbrica, guidato dalle sigle sindacali e dal sindaco di Massa Francesco Persiani, con la fascia tricolore. La manifestazione avrebbe dovuto concludersi con un incontro dal prefetto. Sindacati e istituzioni hanno lasciato il corteo per partecipare all'incontro istituzionale ma in questi frangenti alcuni operai (circa una cinquantina) hanno deciso in modo autonomo di occupare un trafficato incrocio cittadino da cui passa anche la statale Aurelia.