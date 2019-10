Matera e gli Uffizi, mostra sul pane

(ANSA) - MATERA, 1 OTT - Il pane come cibo e nutrimento dell'anima e l'importanza di "fare rete" fra istituzioni culturali per celebrare Matera, Capitale Europea della Cultura 2019. Questi gli elementi che rendono "unica" la mostra "Il Pane e i Sassi", che vede una selezione di opere provenienti delle Gallerie degli Uffizi, negli spazi espositivi della Fondazione Sassi (nel Sasso Barisano) dal prossimo 10 ottobre al 10 gennaio 2020. Con la progettazione di questa mostra, prosegue l'intento degli Uffizi di allargare i propri confini culturali e dialogare attivamente con altri territori: "È un'opportunità unica per gli appassionati d'arte - ha spiegato Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi - quella di ammirare la bellezza originale di queste opere che raccontano un alimento simbolo nella città capitale Europea della Cultura 2019".

La mostra si divide in quattro sezioni, ognuna delle quali "racconta", grazie alle opere selezionale, il valore storico, allegorico e religioso del pane.