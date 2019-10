Frasi moleste a ragazza, sospeso arbitro

(ANSA) - FIRENZE, 1 OTT - "Sei fantastica, sei molto sexy".

Parole rivolte da un arbitro ad una minorenne, raccattapalle, nel corso di un torneo Atp al Circolo del tennis 1898 di Firenze, situato alle Cascine, uno dei più antichi e rinomati d'Italia. Le molestie andate avanti per tutto il match, sono documentate anche da un video con sonoro. Sull'episodio l'Atp dopo aver sospeso l'arbitro Gianluca Moscarella, ha avviato un'inchiesta interna. L'arbitro avrebbe detto anche altre frasi allusive mettendo la minorenne in evidente imbarazzo. E avrebbe tenuto un atteggiamento poco professionale anche durante il match, che vedeva contrapposti Pedro Sousa e Enrico Dalla Valle, incitando Sousa a chiudere rapidamente la partita. Dell'accaduto sarebbe stata informata la scuola della ragazzina, un liceo di Firenze col quale il circolo ha attivato un progetto scuola lavoro, in modo che possa essere informata la famiglia, che deciderà se presentare denuncia.