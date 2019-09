Uffizi: visita star, Minogue e Kidman

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - 'Doppietta' di stelle australiane in visita agli Uffizi nel fine settimana. Venerdì pomeriggio, riferisce il museo, si è presentata la popstar Kylie Minogue, per un tour completo della Galleria durato circa due ore. Sabato c'è stata invece l'attrice Nicole Kidman, arrivata in compagnia del marito, il cantautore country rock (anch'egli australiano) Keith Urban. Ad accogliere in Galleria le star, entrambe le volte, è stato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt.