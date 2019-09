Tirrenica,protesta 12/10 per completarla

(ANSA) - GROSSETO, 30 SET - Una manifestazione di protesta per rivendicare il completamento del Corridoio tirrenico, con l'obiettivo di garantire finalmente ai cittadini ed alle imprese di Grosseto un collegamento sicuro ed efficiente. L'iniziativa è è organizzata il 12 ottobre dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno insieme a 16 organizzazioni tra associazioni di categoria e sindacati che fanno parte de tavolo 'Sì, Grosseto va avanti'. Un corteo di auto, camion e trattori sfilerà dalla località Enaoli lungo l'Aurelia fino a Grosseto sud. Da qui i partecipanti raggiungeranno il parcheggio che fiancheggia il centro commerciale Maremà. "Si tratta della prima volta in cui il nostro territorio si unisce in modo compatto in una protesta per ottenere questo risultato fondamentale per tutti - spiega una nota -. A guidare la manifestazione il mondo economico e del lavoro della mobilitazione Sì Grosseto va avanti".