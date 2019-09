Terremoti: 200 volontari a Giotto 2019

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - Sono quasi 200 i volontari (regionali, della Città metropolitana e dei Comuni coinvolti) che, organizzati in 60 squadre, hanno preso parte oggi alla conclusione della tre giorni di esercitazione della Protezione civile che ha simulato un terremoto in Mugello. Al centro delle attività l'emergenza in tutte le sue possibili declinazioni, dal soccorso alla popolazione, alla messa in sicurezza di strade ed edifici e alla salvaguardia degli animali nelle località colpite.

La giornata di oggi è stata interamente dedicata alla verifica e all'aggiornamento delle informazioni sulle aree di emergenza, vale a dire le aree presenti nella pianificazione della zona (Mugello, Valdarno e Valdisieve) e destinate, in caso di terremoto, ad accogliere la popolazione e i soccorritori (scuole, palestre, tendopoli e campi base).