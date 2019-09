Scontro tra veicoli,morta donna a lavoro

(ANSA) - GROSSETO, 28 SET - Una persona morta e un ferito grave sono il bilancio di uno scontro fra due veicoli nei pressi di Grosseto, in località Madonnino. La vittima, 57 anni, è una dipendente di Sei Toscana, società di gestione del ciclo dei rifiuti: era su un furgone dell'azienda e, secondo quanto si apprende, al momento dell'incidente stava lavorando. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono andati per accertamenti anche gli ispettori del servizio Asl di Igiene e prevenzione sui luoghi di lavoro. Nello scontro è rimasto ferito e poi è stato ricoverato in ospedale con codice di massima urgenza 'rosso' il conducente dell'altro mezzo, un Suv. Sin tratta di un uomo di 50 anni. Su cause e dinamica dello scontro sono in corso accertamenti dei carabinieri. Da prime informazioni pare che la donna sia stata sbalzata fuori dal mezzo nell'urto tra i veicoli. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e 118.