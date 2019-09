Rissa a Montecatini,2 feriti e 5 arresti

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 28 SET - Cinque arresti a Montecatini Terme (Pistoia) per una violenta rissa scoppiata ieri notte in centro fra due gruppi di extracomunitari. I tafferugli sono scoppiati all'esterno di una gelateria e sono poi proseguiti nel locale. Due giovani sono stati colpiti con delle forbici e sono rimasti feriti al volto e a una mano.

Sul posto pattuglie dei carabinieri, agenti del commissariato e della polizia municipale. Cinque gli arrestati con l'accusa di rissa aggravata: si tratta di tre albanesi, un egiziano e un italiano di origini egiziane, tutti tra i 18 e i 23 anni. In attesa della convalida i cinque giovani si trovano agli arresti domiciliari.