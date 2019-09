Musica: Ort, concerti ricordo per Tacchi

(ANSA) - FIRENZE, 28 SET - Un doppio appuntamento musicale in ricordo di Andrea Tacchi, primo violino solista dell'Orchestra regionale della Toscana, scomparso tre anni fa'. 'Caro Andrea...' il titolo della giornata promossa per il terzo anno e ospitata al Teatro Verdi di Firenze il 29 settembre, che riunisce molti suoi amici nel suo ricordo. Andrea Tacchi, si spiega, era il reale personaggio di riferimento dell'Ort, alla cui fondazione aveva contribuito nel 1980 con Massimo De Bernart, Luciano Berio e Aldo Bennici e che era diventata la sua seconda famiglia. La nuova edizione di 'Caro Andrea', è proposta domani alle 18,30 e alle 21: nel pomeriggio più gruppi da camera (quartetto, quintetto, pianoforte) e in particolare il gruppo d'archi 'Amici di Andrea' suoneranno musiche di Bizet, Mozart, Rossini, Verdi, Puccini.L'ingresso sarà libero con un'offerta facoltativa i cui proventi andranno a sostenere il progetto Ams - Africa Music School (Kampala - Uganda).