Jsw Steel, carico rotaie per Portogallo

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 28 SET - Avviato, con un primo carico su nave di 3.500 tonnellate, l'export di rotaie lunghe 108 metri destinate al Portogallo e prodotte nell'acciaieria Jsw Steel Italy di Piombino (Livorno), unico stabilimento italiano a produrre binari. E' la prima volta che vengono vendute rotaie dall'Italia al Portogallo, erano 16 anni che Piombino non esportava binari. Il carico è stato posizionato sulla nave project Combi Dock 1 che dovrebbe salpare l'1 ottobre. Le operazioni di stivaggio durano l'intero weekend. Entro fine anno sono previste altre due forniture per un totale di 8.600 tonnellate di rotaie destinate alla rete ferroviaria del Portogallo. La linea di laminazione, finitura, confezionamento e controllo qualitativo del sito di Piombino ha occupato 190 tra tecnici e lavoratori mentre la movimentazione ha reso necessario l'intervento di 20 tecnici di Piombino Logistics.

Successivamente un altro carico di rotaie realizzate da Jsw Steel Italy Piombino andrà a Barcellona (Spagna) per 37 km di metropolitana.