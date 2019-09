(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 28 SET - "I moduli non vincono le partite". Marco Giampaolo, alla vigilia della gara contro la Fiorentina, conferma che andrà avanti con il 4-3-3: "A me non piace cambiare, quando cambi perdi riferimenti e si finisce a giocare sui singoli e non sul collettivo. Dobbiamo proseguire in una direzione, il 4-3-3 o 4-3-1-2 sposta poco, sono le caratteristiche dei giocatori che determinano un certo modo di recitare dentro la partita. Non vince mai il modulo. La Juventus di Allegri ha vinto tanti scudetti cambiando tanti moduli". Giampaolo chiede coraggio alla sua squadra e di rispettare la Fiorentina: "Le partite sono tutte complicate, devi sudare con tutti, lo dimostra questo campionato, ma è da anni che va così.

Ai calciatori dico di rispettare ogni avversario, ma alla fine è la mentalità che fa la differenza, bisogna giocare con la mentalità vincente e non con il braccino corto".

Giampaolo nega che, nonostante appena tre gol realizzati in cinque gare, esista un problema in attacco: "Farò vedere a Piatek un dvd con i gol di Quagliarella? Piatek l'anno scorso ha fatto più di 20 gol, ognuno ha le sue caratteristiche, non ci sono paragoni. Ai miei attaccanti faccio vedere cosa producono loro durante la partita. Prima della partita di Torino le occasioni per tirare in porta non le avevamo create. Contro il Torino ne abbiamo avute diverse ma siamo stati imprecisi".