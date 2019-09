Quercia Checche candidata 'Tree of year'

(ANSA) - SIENA, 27 SET - La secolare Quercia delle Checche a Pienza in Val d'Orcia(Siena), dichiarata monumento verde nel 2017 dal ministero, è stata scelta per rappresentare la Toscana e l'Italia Centrale alla rassegna 'Tree of the Year Italia 2019'. Si tratta del concorso lanciato dalla Giant Trees Foundation che, dal 2 settembre al 21 novembre, eleggerà la quercia italiana che parteciperà al concorso europeo 'Tree of the year 2020'. Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che la pianta vincitrice "non solo sarà eletta 'quercia dell'anno per l'Italia' e riceverà il supporto tecnico gratuito da parte del comitato scientifico nazionale ed internazionale di Giant Trees Foundation per la sua salvaguardia, tutela e benessere, ma verrà presentata a livello europeo ed entrerà in gara con gli alberi vincitori dei contest internazionali per l'elezione dell'albero europeo più importante nel 2020".