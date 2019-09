1000 pedalano,illuminato Palazzo Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 27 SET - Oltre mille persone si sono presentate questa sera in piazza della Signoria a Firenze, e tra loro anche il sindaco Dario Nardella, per pedalare per l'ambiente e produrre energia pulita che ha alimentato la proiezione di immagini di campagne 'green' sulla facciata di Palazzo Vecchio. L'iniziativa, dal titolo 'Sali in sella e illumina Palazzo Vecchio', è stata organizzata da Unicoop Firenze in occasione dello sciopero globale per il clima. Tra i 'ciclisti' d'eccezione anche Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, oltre ad alcuni giovani talenti viola. Le immagini del videomapping hanno avuto come protagoniste le campagne 'L'ambiente non è usa e getta' di Unicoop Firenze e 'Arcipelago pulito' di Regione Toscana, Legambiente e Unicoop Firenze per pulire il mare dai rifiuti.

"Siamo tutti uniti per cambiare il destino del mondo - ha detto Nardella -. Sono molto orgoglioso quando parlo delle iniziative che abbiamo fatto sull'ambiente".