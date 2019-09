A Firenze 1/a monografica Goncharova

(ANSA) - FIRENZE, 26 SET - Un percorso con oltre 130 opere dedicato a Natalia Goncharova per la prima mostra monografica italiana dedicata a una delle protagoniste dell'Avanguardia russa: è quanto propone Palazzo Strozzi a Firenze dal 28 settembre al 12 gennaio 2019. L'esposizione vuole esaltare la poliedricità di Goncharova, attiva nel primo Novecento come pittrice, costumista, illustratrice, grafica, stilista, ma anche attrice e ballerina.

Tra le opere esposte l''Autoritratto con gigli gialli', 'Contadini che raccolgono mele', il polittico della 'Mietitura' e i dipinti con soggetti nudi che la portarono a processo per oscenità. La mostra propone anche una sezione dedicata alle opere religiose che accoglie il monumentale polittico degli 'Evangelisti' che nel 1914 sconvolse il pubblico a S.Pietroburgo. La mostra propone anche un confronto con opere di futuristi italiani come lo studio per 'La città che sale' di Boccioni e 'Velocità astratta - l'auto è passata' di Balla e una sezione sul soggiorno italiano di Goncharova.