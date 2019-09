Trovato morto, ipotesi investimento

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 25 SET - Un uomo è stato trovato morto in strada a Molin Nuovo, nel comune di Empoli (Firenze): era vicino al parapetto, accanto rinvenuta anche una bicicletta.

Non esclusa al momento l'ipotesi che possa essere stato investito da un altro veicolo il cui conducente si è poi allontanato senza prestare soccorso. L'uomo non è stato ancora identificato: dalle prime informazioni potrebbe non essere di nazionalità italiana.

A dare l'allarme, poco prima delle 7.30 di oggi, sono stati i dipendenti di un'azienda che si trova nelle vicinanze del luogo dove è stato trovato l'uomo. Sul posto sono arrivati un'ambulanza e l'automedica del 118, oltre alla polizia municipale che sta compiendo accertamenti.