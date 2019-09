Tebaide Beato Angelico a misura bimbo

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - E' tornata agli Uffizi, a misura di bambino, la Tebaide di Beato Angelico. L'opera, appena rientrata dopo il prestito al Prado di Madrid per una grande monografica del pittore domenicano, è stata collocata nella sala 7 della Galleria in un'apposita teca, a 65 centimetri di altezza da terra, così da poter essere agevolmente ammirata anche dai visitatori più piccoli: il dipinto, secondo l'unanime osservazione degli educatori museali e gli assistenti in sala, è quello più apprezzato dai bambini agli Uffizi. L'opera è una grande tavola rettangolare che racconta con minuzia di particolari le vite dei Santi Padri nel deserto vicino a Tebe.